Определился победитель «Новогоднего миллиарда»

Определился победитель новогоднего тиража «Русского лото», обладателем суперприза в 1 миллиард рублей стал единственный игрок, сообщается пресс-служба «Столото».

По предварительным данным, билет, выигравший 1 миллиард рублей, был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области, отмечается в сообщении.

Еще 90 человек выиграли суммы в размере больше 1 миллиона, а 81 человек — обладателем приза в 123 тысячи 457 рублей.

Всего выигрышными в тираже «Новогоднего миллиарда» и стали 11 920 044 билетов. Было разыграно 3,65 миллиарда рублей, это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских лотерей.