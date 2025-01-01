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Террорист на грузовике врезался в толпу отмечающих Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовик врезался в толпу прохожих в новогоднюю ночь в Новом Орлеане в США. Во время ЧП погибли по крайней мере десять человек, 30 — были ранены.

Граждане отмечали праздник во Французском квартале на Бурбон-стрит. После того, как грузовик заглох, водитель вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Полицейские открыли по нему ответный огонь, передает ABC News.

Были застрелены два полицейских. Террорист погиб во время перестрелки с полицией. Полиция предполагает, что мужчина действовал преднамеренно. ФБР проводит обыск транспортного средства.

Эксперты ФБР уточнили, что нашли на месте теракта самодельные взрывные устройства, сейчас выясняется, рабочие эти бомбы или муляжи.

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ЧП #Криминал #Происшествия
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