Фильм «Не бриллиантовая рука» вышел в онлайн-кинотеатрах

Фильм канала ТНТ «Не бриллиантовая рука» появился в
онлайн-кинотеатрах, новогодняя комедия доступна на «Кинопоиске», Okko и
Premier.
«Не бриллиантовая рука» — новогодний фильм от канала ТНТ, за
основу которого взят сюжет советской ленты «Бриллиантовая рука».
По сюжету, Семем Горбунков едет в круиз
и останавливается в старом Дубае. Контрабандисты накладывают
ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами,
фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну путём
«параллельного импорта».
По заданию Шефа контрабандисты пытаются снять гипс
с Горбункова, а сам он из скромного экономиста превращается
в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».
Главные роли исполнили Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Максим
Лагашкин.
Также в фильме снялись Никита Кологривый, Артем Мельников, Филипп
Киркоров, Роман Каграманов, Дмитрий Губерниев, Марина Кравец, Ольга Картункова.