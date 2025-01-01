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Фильм «Не бриллиантовая рука» вышел в онлайн-кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Не бриллиантовая рука»

Фильм канала ТНТ «Не бриллиантовая рука» появился в онлайн-кинотеатрах, новогодняя комедия доступна на «Кинопоиске», Okko и Premier.

«Не бриллиантовая рука» — новогодний фильм от канала ТНТ, за основу которого взят сюжет советской ленты «Бриллиантовая рука».

По сюжету, Семем Горбунков едет в круиз и останавливается в старом Дубае. Контрабандисты накладывают ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну путём «параллельного импорта».

По заданию Шефа контрабандисты пытаются снять гипс с Горбункова, а сам он из скромного экономиста превращается в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».

Главные роли исполнили Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Максим Лагашкин.

Также в фильме снялись Никита Кологривый, Артем Мельников, Филипп Киркоров, Роман Каграманов, Дмитрий Губерниев, Марина Кравец, Ольга Картункова.

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