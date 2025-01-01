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Сертификаты безопасности Visa и Mastercard «протухли»

Источник:
Sibnet.ru
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Сертификаты безопасности перестали действовать у части карт Visa и Mastercard с 1 января 2025 года, сообщает Центробанк РФ.

Теперь такие карты могут не срабатывать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, однако операции по ним продолжатся, отмечается в сообщении. Проблемы с приемом карт Visa и Mastercard могут возникнуть в 1% терминальной сети.

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт заблаговременно организовали подготовительную работу по переформатированию соответствующих настроек, большинство банков уже провели необходимые работы.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов», — отмечает Национальная система платежных карт.

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Экономика #Деньги
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