Сертификаты безопасности Visa и Mastercard «протухли»

Сертификаты безопасности перестали действовать у части карт Visa и Mastercard с 1 января 2025 года, сообщает Центробанк РФ.

Теперь такие карты могут не срабатывать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, однако операции по ним продолжатся, отмечается в сообщении. Проблемы с приемом карт Visa и Mastercard могут возникнуть в 1% терминальной сети.

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт заблаговременно организовали подготовительную работу по переформатированию соответствующих настроек, большинство банков уже провели необходимые работы.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов», — отмечает Национальная система платежных карт.