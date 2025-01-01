Где посмотреть розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

«Русское лото» 1 января 2025 года разыграет более 3 миллиардов рублей в прямом эфире праздничного тиража №1604 «Новогодний миллиард».

Главной площадкой трансляции новогоднего тиража станет федеральный телеканал НТВ, программа «У нас выигрывают» начнется в 15.30 по московскому времени. Понаблюдать за розыгрышем также можно будет в интернете.

Трансляция с дублированием телеэфира, доступная для просмотра с любого устройства, будет работать на официальном сайте «Столото», а также в официальных группах «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Посмотреть «Новогодний миллиард» в прямом эфире также можно на официальном канале «Столото» на Rutube и через мобильное приложение «Столото» на смартфоне. Итоги тиража будут опубликованы на сайте «Столото».

Прямой телевизионный эфир с розыгрышем «Новогоднего миллиарда» будет недоступен для дальневосточных регионов России — там программу покажут в записи в удобное для просмотра время.

Помимо основного приза в 1 миллиард рублей, участники могут выиграть сто призов по 1 миллиону рублей и множество других наград. Обладатели подарочных наборов могут претендовать на призы общей суммой до 2,5 миллиона рублей.