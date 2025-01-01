Непомнящий и Карлсен разделили чемпионский титул

Российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Норвегии Магнус Карлсен впервые в истории стали одновременными чемпионами мира по блицу.

Непомнящий и Карлсен дошли до тай-брейка в финале, но после трех партий согласились разделить победу. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд.

В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира. Россиянин ответил согласием на это неожиданное предложение.

С победой на чемпионате мира по блицу Непомнящего поздравил президент России Владимир Путин, он назвал выступление российского шахматиста на турнире в Нью-Йорке «блестящим».

«Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец! Желаю вам здоровья, спортивной удачи и успехов в Новом 2025 году», — говорится в телеграмме.