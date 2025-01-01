Пошлины за развод резко увеличились

Размер пошлины за расторжение брака вырос в России с 1 января с 650 рублей до 5 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака. В остальных случаях он может быть произведен напрямую органом ЗАГС.

Кроме того, увеличились пошлины за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — теперь они тоже составляют 5 тысяч рублей вместо 1,6 тысячи рублей ранее.

В 2024 году соотношение количества разводов и заключаемых браков в России достигло максимального значения в истории: на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний.