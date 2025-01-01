Россия прекратила поставки газа в Европу

Завершился договор на поставку российского газа в Евросоюз через Украину, действовавший пять лет. С 1 января 2025 года транзит российского газа был прекращен, говорится в сообщении компании «Газпром».

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», — говорится в сообщении.

Украинская сторона подтвердила остановку транзита. Украинское Минэнерго оценило это как «историческое событие» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Киева.

Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет.

Согласно его условиям, «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 миллиардов кубометров. Размер транзитного тарифа не оглашался, однако украинская сторона оценивала суммарный доход с 7 миллиардов долларов.