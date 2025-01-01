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Фильм «Волшебник Изумрудного города» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышел в кинотеатрах 1 января.

Фильм снят по мотивам одноименной повести Александра Волкова. По сюжету, девочку Элли уносит в волшебную страну ураганом, которой наколдовала злая колдунья Гингема. Девочка и ее пес Тотошка оказываются в стране Жевунов.

Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Роль девочки Элли исполнила 10-летняя актриса Екатерина Червова. Роль Бастинды досталась Светлане Ходченковой, Юрий Колокольников — Железный Дровосек, Евгений Чумак — Страшила. Также в фильме снялись Артур Ваха, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Денис Власенко, Егор Корешков.

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