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Харламов и Лепс посмеялись над разницей в возрасте со своими женами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Григория Лепса

Гарик Харламов и Григорий Лепс выступили с юмористическим номером в новогоднем выпуске Comedy Club, они высмеяли свою разницу в возрасте со своими избранницами.

Харламов и Лепс исполнили песню, где рассказали, какой стала их жизнь после женитьбы на молодых женщинах. Жена Харламова Екатерина Ковальчук младше мужа на 12 лет, а избранница Лепса — 18-летняя Аврора Киба. У них разница в возрасте 44 года.

Харламов шутил, что теперь с молодой женой он ходит на йогу, начал увлекаться астрологией и следит за питанием. А Лепс спел, что у него даже теща — молодая.

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