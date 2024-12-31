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Путин поздравил россиян с Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, которое уже начали транслировать на Дальне Востоке.

«Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин. Он назвал Россию свободной, сильной и независимой страной, а абсолютной ценностью — судьбу государства и благополучие граждан.

Президент напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. «Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — отметил Путин.

По его словам, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он.

«В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится», — сказал Путин.

Первыми Новый год в России встретили на Камчатке. Перед полуночью по местному времени новогоднее обращение Путина будет показано во всех часовых поясах.


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