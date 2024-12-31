Названа самая крупная сумма, переведенную мошенникам в 2024 году

Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников
в 2024 году одним человеком, составила около 180 млн рублей, сообщил пресс-центр
МВД России.
«Статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не
предусмотрена. В этой связи сложно обозначить самую большую сумму. Как пример,
в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием
информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица,
составил около 180 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Эти средства переводились на счета, указанные мошенниками,
без привлечения курьеров.
В МВД обратили внимание на то, что ранее при совершении
преступлений у мошенников в приоритете находилось количество совершенных
звонков и хищение фактически имеющихся у потерпевших денежных средств.
Теперь же преступники тщательно «работают» с потерпевшими,
вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в
оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях.