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Названа самая крупная сумма, переведенную мошенникам в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила около 180 млн рублей, сообщил пресс-центр МВД России.

«Статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена. В этой связи сложно обозначить самую большую сумму. Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Эти средства переводились на счета, указанные мошенниками, без привлечения курьеров.

В МВД обратили внимание на то, что ранее при совершении преступлений у мошенников в приоритете находилось количество совершенных звонков и хищение фактически имеющихся у потерпевших денежных средств.

Теперь же преступники тщательно «работают» с потерпевшими, вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях.

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