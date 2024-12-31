Рассекречены подробности сообщения Ельцина об отставке

Подготовка обращения Бориса Ельцина об отставке с поста президента России была строго засекречена, рассказал фотокорреспондент Юрий Феклистов, проработавший с Ельциным больше десяти лет.

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет», — цитирует Феклистова ТАСС.

Журналист уточнил , что на этот раз обращение главы государства было снято днем 31 января, чего ранее никогда не было. Феклистов также добавил, что текст сообщения был написан Валентином Юмашевым.

В тот день супруга Ельцина плакала, но не от горя, а от радости, что с него свалился груз ответственности, так как до выборов президента оставалось всего несколько месяцев, сказал фотокорреспондент.

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин заявил об уходе со своего поста 31 декабря 1999 года. Он объяснил досрочное сложение полномочий тем, что Россия должна войти в новый год с новыми политиками.