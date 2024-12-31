НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Илон Маск поселился в резиденции Трампа

Источник:
Sibnet.ru
261 1

Американский бизнесмен Илон Маск живет в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

После голосования на выборах президента США, которое состоялось 5 ноября, Маск взял у Трампа в аренду коттедж Banyan, расположенный на территории Мар-а-Лаго, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Коттедж Илона Маска находится буквально в паре сотен метров от главного дома, где проживает Трамп. Это позволяет предпринимателю легко приходить к президенту. Например, недавно он посетил Трампа во время ужина с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Трамп ранее хвастался, что Маск, который является самым богатым человеком в мире, «арендует» у него жилплощадь в Мар-а-Лаго. Коттедж Banyan, где проживает предприниматель, сдается минимум за 2 тысячи долларов за ночь.

Маск являлся одним из ключевых спонсоров предвыборной кампании Трампа. Согласно данным американских СМИ, предприниматель потратил на кампанию порядка 250 миллионов долларов. В ходе голосования Трамп одержал победу.

Еще по теме
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд военной помощи
Путин поздравил с Новым годом только двух европейских лидеров
Кремль оценил завершение конфликта на Украине в ближайшее время
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Нострадамус и Ванга сошлись в пугающем пророчестве на 2025 год
По каким правилам разыграют «Новогодний миллиард»
Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»
Честная игра или развод: что разыграют в «Новогоднем миллиарде»
Обсуждение (1)
О самом главном
Что делать, если не с кем встречать Новый год
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Куда поставить елку для привлечения любви и денег
Как провести новогоднюю ночь, чтобы не скучать перед телевизором
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Все статьи
Мультимедиа
Горнолыжки Шерегеша и Манжерока. ИНФОГРАФИКА
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
25
Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»
20
Ким Чен Ын подарил 100-летней долгожительнице еду
20
Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за одежды
19
Азербайджан заявил о внешнем воздействии на разбившийся самолет