Илон Маск поселился в резиденции Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск живет в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

После голосования на выборах президента США, которое состоялось 5 ноября, Маск взял у Трампа в аренду коттедж Banyan, расположенный на территории Мар-а-Лаго, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Коттедж Илона Маска находится буквально в паре сотен метров от главного дома, где проживает Трамп. Это позволяет предпринимателю легко приходить к президенту. Например, недавно он посетил Трампа во время ужина с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Трамп ранее хвастался, что Маск, который является самым богатым человеком в мире, «арендует» у него жилплощадь в Мар-а-Лаго. Коттедж Banyan, где проживает предприниматель, сдается минимум за 2 тысячи долларов за ночь.

Маск являлся одним из ключевых спонсоров предвыборной кампании Трампа. Согласно данным американских СМИ, предприниматель потратил на кампанию порядка 250 миллионов долларов. В ходе голосования Трамп одержал победу.