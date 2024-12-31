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Россия и Украина заключат мир в 2025 году

Источник:
Financial Times
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Россия и Украина в 2025 году подпишут мирный договор, соответствующий прогноз опубликовало издание Financial Times. При этом Киев согласится на фактический контроль Москвы над утраченными территориями.

Для заключения соглашения избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева, чтобы побудить Москву перейти к переговорам, отмечается в материале.

При этом союзники США убедят Трампа не снимать членство Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере, на начальном этапе переговоров, полагают аналитики. Киев также получит европейские гарантии безопасности при поддержке Вашингтона.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее признал, что по итогам конфликта с Россией страна может утратить часть территорий. Ранее он настаивал на возврате к границам 1991 года. Однако Зеленский подчеркнул, что юридически признавать потерю территорий Киев не будет.

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Политика #Мир #Конфликты
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