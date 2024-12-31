Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись через восемь лет судов

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных тяжб достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса.

«Она и дети оставили все имущество, которое они делили с Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на обретении мира и спокойствия для своей семьи», — цитирует журнал The People адвоката Джоли Джеймса Саймона.

По словам юриста, «Анджелина измотана, но рада, что эта часть позади». Актеры официально оформили развод 30 декабря. Представитель Питта отказался комментировать сообщения о разводе.

Джоли и Питт были вместе с 2005 года. В 2006 году у них появилась дочь Шайло Нувель, а 2008 году — двойняшки Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Питт также усыновил всех приемных детей актрисы — Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Захару Марли. В 2014 году пара сыграла свадьбу на юге Франции.

Джоли подала на развод осенью 2016 года, указав в качестве причины непримиримые разногласия. Впоследствии актриса утверждала, что приняла решение уйти от Питта, после того как он в пьяном виде устроил скандал на борту самолета во время частного рейса. По ее словам, муж применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за горло.