НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись через восемь лет судов

Источник:
Sibnet.ru
264 1
Анджелина Джоли и Бред Питт
Фото: rgay / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных тяжб достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса.

«Она и дети оставили все имущество, которое они делили с Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на обретении мира и спокойствия для своей семьи», — цитирует журнал The People адвоката Джоли Джеймса Саймона.

По словам юриста, «Анджелина измотана, но рада, что эта часть позади». Актеры официально оформили развод 30 декабря. Представитель Питта отказался комментировать сообщения о разводе.

Джоли и Питт были вместе с 2005 года. В 2006 году у них появилась дочь Шайло Нувель, а 2008 году — двойняшки Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Питт также усыновил всех приемных детей актрисы — Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Захару Марли. В 2014 году пара сыграла свадьбу на юге Франции.

Джоли подала на развод осенью 2016 года, указав в качестве причины непримиримые разногласия. Впоследствии актриса утверждала, что приняла решение уйти от Питта, после того как он в пьяном виде устроил скандал на борту самолета во время частного рейса. По ее словам, муж применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за горло.

Еще по теме
ИИ выбрал девушку с идеальным телом
Кристина Агилера отметила 44-летие снимком топлес
Седокова со слезами вышла в Сеть после смерти бывшего мужа
Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Нострадамус и Ванга сошлись в пугающем пророчестве на 2025 год
По каким правилам разыграют «Новогодний миллиард»
Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»
Честная игра или развод: что разыграют в «Новогоднем миллиарде»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин поздравил россиян с Новым годом
Минобороны назвало цели новогоднего удара по Украине
Рассекречены подробности сообщения Ельцина об отставке
Названа самая крупная сумма, переведенную мошенникам в 2024 году
О самом главном
Что делать, если не с кем встречать Новый год
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Куда поставить елку для привлечения любви и денег
Как провести новогоднюю ночь, чтобы не скучать перед телевизором
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

Какая олимпиада - такие и медали

Game Rock

Если бы ты сейчас сидел не в удобном кресле попивая пивасик а в блиндаже на передовой то думаю новость...

Maniac.

Правильно! Полностью с пресс службой соглоасен. Надо ещё музыку включить. Добивать компанию, так с песней....

pepelmetal

Тем временем страна с "адекватным руководством" - в декабре парламент отстранил от власти президента....