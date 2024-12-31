Рэпер-иноагент Моргенштерн объявил о паузе в карьере из‑за лечения

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Это был худший год в моей жизни. Первый психоз, затем первая настоящая депрессия, неуправляемая бешеная энергия, агрессия и испорченные отношения с людьми, в том числе с самыми близкими. А потом — месяцы в зашторенной, полной мусора комнате, ежесекундной ненависти к себе и желании завершить карьеру. Были походы к психотерапевтам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком», — написал музыкант в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Моргенштерна, он решил сосредоточиться на лечении, из-за чего решил отложить выступления и запись новых материалов. Также рэпер поблагодарил поклонников за поддержку и призвал беречь свое здоровье и не брать с него пример.

«2025-й станет для меня годом обучения жить заново, поэтому ждать от меня ничего не стоит. Я сам до конца не понимаю, насколько сложно трезво улыбнуться, когда 15 лет живешь в постоянном лживом кайфе», — поделился исполнитель.