Космическая плазма ударит по Земле в новогоднюю ночь

Сильная магнитная буря произойдет на Земле в новогоднюю ночь, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По оценкам астрономов, 31 декабря Земли достигнет сначала первое плазменное облако, а затем второе. Ожидается, что это вызовет в новогоднюю ночь магнитную бурю уровня G3.

«В межпланетном пространстве сейчас движется не менее четырех выбросов массы, которые частично влияют друг на друга. Точные финальные траектории в такой ситуации предугадать очень сложно», — уточняется в сообщении.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. G1 — самые слабые, при G5 начинаются проблемы с электросетью, перестают нормально работать спутники, ухудшается радиосвязь.