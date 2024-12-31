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Космическая плазма ударит по Земле в новогоднюю ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Сильная магнитная буря произойдет на Земле в новогоднюю ночь, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По оценкам астрономов, 31 декабря Земли достигнет сначала первое плазменное облако, а затем второе. Ожидается, что это вызовет в новогоднюю ночь магнитную бурю уровня G3.

«В межпланетном пространстве сейчас движется не менее четырех выбросов массы, которые частично влияют друг на друга. Точные финальные траектории в такой ситуации предугадать очень сложно», — уточняется в сообщении.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. G1 — самые слабые, при G5 начинаются проблемы с электросетью, перестают нормально работать спутники, ухудшается радиосвязь.

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