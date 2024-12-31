Российский шахматист проспал матч на чемпионате мира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел на партию чемпионата мира по блицу против американца Ханса Моке Ниманна и получил техническое поражение, шахматист рассказал, что проспал.

«Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — сказал Дубов NRK.

Россиянин добавил, что впервые в США и не может контролировать джетлаг. По словам Дубова, это не было протестом против Ниманна.

Однако Ниманн в соцсети X обвинил Дубова в трусости и заявил, что готов сыграть с россиянином партию блица «на любых условиях». «Я оплачу его проезд и проживание, а в случае победы направлю вознаграждение в размере 10 тысяч долларов на благотворительность по его выбору», — заявил он.