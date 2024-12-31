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ГИБДД напомнила о замене прав, срок действия которых истек в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Водительские удостоверения, срок действия которых истек в РФ в 2022 году и затем автоматически был продлен, необходимо будет заменить в 2025 году.

Водителям нужно пройти медкомиссию, оплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением, цитирует ТАСС ГИБДД.

Водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022–2023 годах, были продлены на три года в апреле 2022-го. Тогда с инициативой о продлении срока действия прав выступила ГИБДД, объяснив меру желанием снизить административную нагрузку на граждан и бизнес.

Аналогичные постановления принимались в 2023 и 2024 годах.

Водители, которые намерены выехать за пределы России, должны будут заменить водительские права, срок действия которых завершился, в любом случае. Возможность их автоматического продления распространяется только на территории страны.

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