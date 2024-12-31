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Названа предельная суточная доза мандаринов

Источник:
Sibnet.ru
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Нутрициолог Александра Порошина назвала оптимальную дневную норму мандаринов. По ее словам, переедание этого фрукта может быть опасным.

Мандарины содержат кислоты, которые могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, особенно у людей, страдающих от гастрита, рефлюкса или имеющих повышенную кислотность, напомнила специалист.

Цитрусовые также являются потенциальными аллергенами и большое количество съеденных мандаринов может вызвать нежелательную реакцию, даже если у человека нет ярко выраженной аллергии.

Порошина уточнила, что детям можно съедать один–два мандарина в день, а взрослым — две–три штуки общим весом до 250 граммов, передает «Лента.ру». Остальную часть фруктового рациона лучше дополнить более нейтральными яблоками.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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