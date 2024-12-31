Названа предельная суточная доза мандаринов

Нутрициолог Александра Порошина назвала оптимальную дневную норму мандаринов. По ее словам, переедание этого фрукта может быть опасным.

Мандарины содержат кислоты, которые могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, особенно у людей, страдающих от гастрита, рефлюкса или имеющих повышенную кислотность, напомнила специалист.

Цитрусовые также являются потенциальными аллергенами и большое количество съеденных мандаринов может вызвать нежелательную реакцию, даже если у человека нет ярко выраженной аллергии.

Порошина уточнила, что детям можно съедать один–два мандарина в день, а взрослым — две–три штуки общим весом до 250 граммов, передает «Лента.ру». Остальную часть фруктового рациона лучше дополнить более нейтральными яблоками.