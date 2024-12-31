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Родившиеся в 2025 году дети будут новым «поколением бета»

Источник:
Sibnet.ru
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Дети, которые появятся на свет в 2025—2039 годах, станут представителями «поколения бета», заявил социолог и футуролог Марк Маккриндл.

«Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация будут полностью встроены в повседневную жизнь — от образования и работы до здравоохранения и индустрии развлечений», — цитирует Маккриндла газета The New York Post.

Это поколение последует за «поколением альфа», то есть людьми, родившимися в 2010—2024 годах. Представители «поколения бета» получат в наследство мир, охваченный борьбой с серьезными вызовами, включая «климатические изменения, глобальные демографические сдвиги и быструю урбанизацию».

Согласно прогнозам футуролога, к 2035 году «поколение бета» будет составлять до 16% всего мирового населения.

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Жизнь #Общество
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