Обнаружен древнейший голубоглазый человек

Ребенок с пороком сердца, живший 17 тысяч лет назад на территории современной Италии, оказался самым древним известным человеком с голубыми глазами.

Генетический анализ показал, что у ребенка, вероятно, были голубые глаза, темная кожа и темно-каштановые или почти черные вьющиеся волосы, сообщается в статье ученых из Болонского университета, опубликованной в Nature Communication.

Голубые глаза у ребенка объясняются мутацией в гене OCA2, уменьшающей выработку пигмента меланина. Этот ген связан с единой мутацией, от которой произошли все современные голубоглазые люди.

Ребенок родился в пещере Гротта-делле-Мура, где его останки были найдены в 1998 году археологами из Сиенского университета. Скелет был спрятан за каменными плитами, без каких-либо украшений или предметов.

Изотопный анализ показал, что его мать оставалась в этом районе до и после родов, что, возможно, связано с недоеданием и стрессами во время беременности.

У малыша врожденное заболевание — гипертрофическая кардиомиопатия, приводящее к утолщению сердечной мышцы, что могло стать причиной его ранней смерти в возрасте от 7,5 до 18 месяцев.

До этого исследования самым древним голубоглазым человеком считался человек из Виллабруна, найденный в Северной Италии. Он жил около 14 тысяч лет назад.