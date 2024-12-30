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Физики собрались создать новый элемент таблицы Менделеева в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Получение первого атома унбинилия, или элемента 120 в Периодической системе химических элементов возможно в 2025 году, сообщила ядерный химик Джеклин Гейтс из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (LBNL).

Для синтеза несуществующих в природе тяжелых элементов физики бомбардируют мишень из легкого элемента пучком ионов в надежде, что их ядра сольются. Для получения унбинилия в качестве мишени возьмут калифорний.

Математические модели предсказывают, что на получение всего одного атома унбинилия могут уйти сотни дней, а каждое изменение условий эксперимента вынуждает начинать его заново. Поэтому поиски нового элемента могут затянуться до 2026 или даже 2027 года, рассказала Гейтс изданию New Scientist.

«Конечно, мы первыми хотели бы открыть элемент 120. Но если его откроет кто-то другой, я думаю, это все равно будет очень здорово для этой области, я буду рада за любого», — отметила химик.

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