Французские пловцы пожаловались на состояние медалей Олимпиады-2024

Французские пловцы Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар раскритиковали качество медалей, завоеванных на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Секки и НдойеБруар летом завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Секки опубликовал фотографию медали с облезшим покрытием и подписал: «Крокодиловая кожа». НдойеБруар сопроводил аналогичную публикацию комментарием: «Париж 1924».

Ранее на качество бронзовых медалей пожаловались американские спортсмены Найджа Хьюстон, Ник Иткин и Илона Махер, а также британка Ясмин Харпер.