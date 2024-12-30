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Французские пловцы пожаловались на состояние медалей Олимпиады-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Бронзовая медаль Олимпиады-2024 пловца Йоанна Ндойе-Бруара
Фото: © @Yohann Ndoye Brouard

Французские пловцы Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар раскритиковали качество медалей, завоеванных на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Секки и НдойеБруар летом завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Секки опубликовал фотографию медали с облезшим покрытием и подписал: «Крокодиловая кожа». НдойеБруар сопроводил аналогичную публикацию комментарием: «Париж 1924».

Ранее на качество бронзовых медалей пожаловались американские спортсмены Найджа Хьюстон, Ник Иткин и Илона Махер, а также британка Ясмин Харпер.

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GammiPluh

за копейки статью с пола подобрала, 22 года, а ума нет

senik

Скорее всего «сквозняк в крыше». Не может нормальный человек, сознавая, что на всех заправках видеонаблюдение,...

physx

Доказательства есть, что он агент Кремля? То есть если кто- то за Россию, то это плохо?! Сам себя выдал...

physx

А ты хотел в Словакию свалить? Поэтому так злишься, не фортануло?)