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Путин поздравил с Новым годом только двух европейских лидеров

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поздравил глав 31 государства с Рождеством и наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля. Среди них нет лидеров недружественных стран.

Среди лидеров стран Европы в списке оказались только сербский президент Александр Вучич и венгерский премьер Виктор Орбан.

Российский лидер направил теплые слова президентам Ильхаму Алиеву (Азербайджан), Ваагну Хачатуряну (Армения), Александру Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарту Токаеву (Казахстан), Садыру Жапарову (Киргизия), Эмомали Рахмону (Таджикистан), Сердару Бердымухамедову (Туркменистан), Шавкату Мерзиееву (Узбекистан), Алану Гаглоеву (Южная Осетия), Луису Альберто Арсе (Боливия).

Также Путин поздравил Луиса Инасио Лула да Силву (Бразилия), Николаса Мадуро (Венесуэла), Лыонг Кыонга (Вьетнам), Драупади Мурму (Индия), Си Цзиньпиня (Китай), Ким Чен Ына (КНДР), Мигеля Диас-Канель Бермудеса (Куба), Тхонглуна Сисулита (Лаос), Ухнагийна Хурэлсуха (Монголия), Даниэля Ортега (Никарагуа), Реджепа Эрдогана (Турция) и Сирила Рамафозу (ЮАР).

Поздравления были направлены Папе Римскому Франциску, премьер-министрам Абийю Ахмеду (Эфиопия), Нарендре Моди (Индия), Николу Пашиняну (Аремения) и генсеку ЦК КП Вьетнама То Ламе.

Путин также направил поздравления ряду бывших глав иностранных государств и правительств, среди которых Нурсултан Назарбаев, Рауль Кастро, Роберт Кочарян, Герхард Шредер и Серж Саргсян.

Российский лидер не стал направлять новогодние поздравления президенту США Джо Байдену и другим лидерам крупнейших недружественных стран.

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GammiPluh

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physx

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А ты хотел в Словакию свалить? Поэтому так злишься, не фортануло?)