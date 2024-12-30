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Платью Нади из «Иронии судьбы» вернули оригинальный цвет

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из отреставрированной «Иронии судьбы»
Фото: © пресс-служба Первого канала «Иронии судьбы»

Первый канал покажет новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» после полной цифровой реставрации, сообщила пресс-служба телеканала.

«Реставрация значительно обогатила цветовую палитру фильма, добавив ему еще больше новогоднего настроения и яркости: заиграли краски елочного базара, по которому идет Ипполит, платье Нади приобрело насыщенный терракотовый оттенок. Я вытащил все, что было зажато и убито, но все это было на пленке», — рассказал один из ведущих российских колористов и реставраторов Алексей Лебешев.

Покадровая реставрация фильма началась еще в 2014-15 годах при участии самого Эльдара Рязанова. Специалисты киновидеообъединения «Крупный план» провели кропотливую работу по сканированию оригинального негатива в высоком разрешении 2К, ручной реставрации изображения с использованием передового программного обеспечения и восстановлению звуковой дорожки.

Первый канал покажет обновленную «Иронию судьбы» 31 декабря в 17.30 , а также 1 января в 07.05.

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