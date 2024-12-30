Осужденный за наркотики экс‑футболист сборной России погиб на СВО

Бывший футболист сборной России Андрей Бугаев, осужденный на 9,5 лет лишения свободы за распространение наркотиков, погиб на СВО, сообщил юрист Антон Смирнов.

«На СВО погиб бывший футболист московского "Торпедо", "Локомотива", "Томи", "Химок", "Краснодара" и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память!» — написал Смирнов в телеграм-канале.

Отец экс-футболиста Иван Бугаев подтвердил Sport24 информацию о том, что его сын погиб. «Как это произошло? А как во время боевых действий убивают?» — сказал мужчина.

По словам адвоката, на данный момент нет возможности вывезти тело из зоны боевых действий.

Бугаева в октябре 2023 года задержали в Краснодаре, при себе у него было около 500 граммов наркотиков. В сентябре суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Смягчающими обстоятельствами стали наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Экс-спортсмен объяснял свои мотивы тем, что у него возникли серьезные финансовые проблемы и он впал в отчаяние. После приговора он решил отправиться на СВО.

Бугаев играл за «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар», а в сборной провел семь матчей, участвовал в чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил рано, в 29 лет.