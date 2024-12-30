НАВЕРХ

Осужденный за наркотики экс‑футболист сборной России погиб на СВО

Источник:
Sibnet.ru
446 1
Экс-футболист Андрей Бугаев в зале суда
Фото: © объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Бывший футболист сборной России Андрей Бугаев, осужденный на 9,5 лет лишения свободы за распространение наркотиков, погиб на СВО, сообщил юрист Антон Смирнов.

«На СВО погиб бывший футболист московского "Торпедо", "Локомотива", "Томи", "Химок", "Краснодара" и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память!» — написал Смирнов в телеграм-канале.

Отец экс-футболиста Иван Бугаев подтвердил Sport24 информацию о том, что его сын погиб. «Как это произошло? А как во время боевых действий убивают?» — сказал мужчина.

По словам адвоката, на данный момент нет возможности вывезти тело из зоны боевых действий.

Бугаева в октябре 2023 года задержали в Краснодаре, при себе у него было около 500 граммов наркотиков. В сентябре суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Смягчающими обстоятельствами стали наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Экс-спортсмен объяснял свои мотивы тем, что у него возникли серьезные финансовые проблемы и он впал в отчаяние. После приговора он решил отправиться на СВО.

Бугаев играл за «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар», а в сборной провел семь матчей, участвовал в чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил рано, в 29 лет.

Еще по теме
Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы
Роналду искупался в ледяной проруби. ВИДЕО
Черчесов сохранил должность главного тренера сборной Казахстана
Российского футболиста шокировали цены на продукты
смотреть все
Спорт #Футбол #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Российские парашютисты прыгнули из стратосферы. ВИДЕО
29.11.2024 21:25
Усэйн Болт
Какую максимальную скорость может развить человек
24.11.2024 17:38
Конор Макгрегор
Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»
24.11.2024 12:15
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Горнолыжки Шерегеша и Манжерока. ИНФОГРАФИКА
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
29
Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя
25
Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»
20
Ким Чен Ын подарил 100-летней долгожительнице еду
19
Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за одежды