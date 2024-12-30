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АвтоВАЗ объявил о повышении цен на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ планирует проиндексировать цены на ряд моделей и модификаций Lada 14 января 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

«Ожидается, что средний процент корректировки цен, как и было заявлено ранее, будет ниже значений накопленной инфляции», — приводит ТАСС сообщение.

Компания сохранит текущие цены до 14 января 2025 года, «несмотря на сложные макроэномические обстоятельства».

В компании напомнили, что АвтоВАЗ в 2024 году дважды индексировал цены на автомобили, а среднее значение корректировки составило по текущему году 4,3%, что более чем вдвое ниже инфляционных показателей.

А цены на наиболее доступные базовые комплектации моделей не менялись с ноября 2023 года, подчеркнул автопроизводитель.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что не исключает возможности индексации цен на автомобили Lada в 2025 году из-за роста ключевой ставки и курса рубля.

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