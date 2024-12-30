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Россия собрала рекордный урожай риса

Источник:
Sibnet.ru
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Российские аграрии собрали рекордный урожай риса в 2024 году — 1,2 миллиона тонн, это на 17% выше, чем годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства.

Площади посевов риса в России достигают 207 тысяч гектаров. Почти две трети производства пришлись на Краснодарский край — урожай там составил 829 тысяч тонн. Также культуру возделывают в Дагестане, Ростовской области, Чечне и Приморском крае.

В Минсельхозе рассчитывают, что к 2030 году урожай риса достигнет 2 миллионов тонн. По мнению властей, это позволит полностью покрыть внутренние потребности, а также «создать хороший экспортный потенциал».

Рекордный урожай риса помог сохранить оптовые цены на крупу на уровне 2022 года, отметил председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач.

В течение пяти лет в России планируют увеличить площади до 275 тысяч гектаров, в основном за счет Астраханской области и Приморского края, и повысить урожайность культуры.

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