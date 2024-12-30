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Отравившиеся инсектицидом красноярские дети дышали им более 10 часов

Источник:
Sibnet.ru
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Погибшие от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов непрерывно получали в организм токсичное средство, сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов.

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. (Это) все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов», — сообщил ТАСС Кротов.

По данным эксперта-криминалиста, токсическое средство (пиретроиды) могли попасть в организм детей несколькими путями. Это вдыхание воздуха и всасывание через кожу и слизистые при соприкосновении с загрязненными инсектицидным средством предметами обстановки, одежды, постельным бельем и так далее.

«Через желудочно-кишечный тракт — при употреблении воды, пищевых продуктов, загрязненных инсектицидным средством», — пояснил Кротов.

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления погибли четверо детей от шести до 13 лет. В декабре отцу детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне гибели глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых.

После случившегося в семье родился здоровый ребенок — на момент отравления мать детей была беременна.

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