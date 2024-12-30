Экс-президент США Джимми Картер скончался на 101‑м году жизни

Джимми Картер, 39-й президент США, умер в возрасте 100 лет, сообщили его сын Джеймс и неправительственная организация «Центр Картера».

Картер скончался в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия), сообщила The Washingtin Post со ссылкой на его сына Джеймса (Чипа).

«Наш основатель, бывший президент США Джимми Картер ушел сегодня из жизни в городе Плейнс (штат Джорджия)», — говорится на странице организации в X.

Картер избрался на пост президента в 1976 году от Демократической партии. До этого он был губернатором Джорджии и сенатором от этого штата.

Выборы 1980 года Картер проиграл Рональду Рейгану и после этого основал правозащитный центр Картера. В 2002 году бывший президент получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».

В 2015 году у Джимми Картера диагностировали онкологическое заболевание. В 2023 году он отказался от дальнейшего лечения и решил провести остаток жизни дома, получая хосписный уход.

У Картера остались четверо детей — Джек, Чип, Джефф и Эми, а также 11 внуков и 14 правнуков.

Настоящее имя Картера — Джеймс Эрл. Политик был первым высокопоставленным государственным деятелем, попросившим называть его сокращенным именем — Джимми. Мода на такое упрощение прижилась в США, ей следовали в том числе преемники Картера на президентском посту — Билл Клинтон (настоящее имя — Уильям) и Джо Байден (настоящее имя — Джозеф).