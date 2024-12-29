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Одно в России: Гейзерное озеро в Восточном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Гейзерное озеро в Улаганском районе Республики Алтай
Гейзерное озеро летом, 2018 год
Фото: Alexey / CC BY 2.0
Если путешествовать по Чуйскому тракту на Алтае, обязательно стоит посетить Гейзерное озеро. Сделать это можно в любое время года — удивительное лазурно-голубое озеро с причудливыми донными узорами никогда не замерзает.

Гейзерное озеро — уникальный водоем в Улаганском районе Республики Алтай у подножья Северо-Чуйского Хребта, примерно в 6 километрах от поселка Акташ. Также незамерзающее озеро известно как Гейзеровое, Серебряное, Голубое. Одна из современных загадок алтайской природы — пока научно не установлены ни его возраст, ни происхождение водоема.

Версия происхождения

Подобного озера на территории России больше нет. Похожие водоемы есть в знаменитом заповеднике Йеллоустоун в США, их происхождение объясняют вулканической активностью. Но на Алтае вулканов нет, значит, Гейзерное озеро родилось иначе.

Это самая молодая природная достопримечательность Горного Алтая. Голубое озеро обнаружено только в конце 2003 года. С этим связана и одна из основных версий происхождения.

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Вероятно, водоем образовался в результате разлома земной поверхности, произошедшего при землетрясении 2003 года. Эта катастрофа известна как Чуйское землетрясение. В районе эпицентра (недалеко от села Кош-Агач) колебания почвы составили 10 баллов по шкале MSK-64. Произошли оползни, горные обвалы, образовались огромные трещины.

Почему озеро такое голубое

Удивительный лазурно-голубой цвет зеркала озера объясняется вовсе не составом воды (например, в реке Катунь вода бирюзовая из-за особенностей химического состава и зеленокаменной формации песчаников).

Вода в озере совершенно прозрачная. А на дне смесь голубой глины и песка. Оптический ярко-бирюзовый эффект создается из-за преломления света в толще воды.

А рисунок на дне, который отлично виден через чистую воду, создают родники, которые и подпитывают озеро.

Гейзерное озеро в Улаганском районе Республики Алтай
Гейзерное озеро зимой, 2024 год
Фото: © Sibnet.ru

Из-за причудливого донного рисунка и невероятно красивого цвета воды Гейзерное озеро также называют Око Земли и Глаз земной. Многим кажется, что озеро напоминает глаз, смотрящий из глубины планеты.

А где же гейзеры

Гейзеров в обычном их представлении здесь нет. Фонтанов горячего пара на алтайском голубом озере не увидеть.

Однако на дне озера находятся термальные источники — один большой родник и два поменьше. Из-за температуры источников озеро никогда не замерзает.

Кстати, именно благодаря этим родникам узоры дна Гейзерного озера такие необычные и завораживающие — родниковая вода при поступлении закручивает воронки и образует круги из глины, песка и ила.

Можно ли купаться и рыбачить

Гейзерное озеро совсем небольшое, около 30 метров в диаметре. Правда, масштаб этого чуда природы не влияет на впечатление — озеро удивительно!

Но для купаний такой размер водоема не подходит. И температура воды тоже — даже летом она не поднимается выше 10 градусов. Кроме того, берега озера совсем не подходят для безопасного спуска, а в глинистом дне можно завязнуть.

И главное — уязвимость экосистемы самого озера. Удивительная прозрачность воды и узоры дна водоема сохраняются пока оно неприкосновенно.

Гейзерное озеро в Улаганском районе Республики
Гейзерное озеро зимой, 2024 год
Фото: © Sibnet.ru

Иногда в воде видно плавающих рыбешек, но это совсем не промысловые размер и количество. Кроме того, теперь это туристическая достопримечательность, и на озеро можно только любоваться, все остальное запрещено.

Как доехать до Гейзерного озера

Добраться до Гейзерного озера легко даже самому прихотливому туристу. По Чуйскому тракту надо проехать в сторону села Кош-Агач от поселка Акташ 5 километров с небольшим, и дальше по правой стороне трудно не заметить указатели. В высокий турсезон к озеру ходят автобусы и другой экскурсионный транспорт.

Если раньше нужно было преодолевать топи, болотистую местность, то сейчас озеро в абсолютной в пешей доступности от автомобильной дороги.

С 2017 года территория между дорогой и водоемом отдана в долгосрочную аренду. Здесь построена турбаза, хозяева которой создали удобную инфраструктуру для прохода.

По болотистой местности построена деревянная тропа — она ведет прямо до самого озера. Вокруг водоема также обустроен деревянный тротуар, по которому его можно обойти вокруг.

Кроме того, в лесу вдоль тропы созданы фигуры сказочных героев и другие деревянные арт-объекты, что также создает определенное настроение.

Но за комфорт надо платить. После того как построили тропу, проход стал платным, сейчас это 150 рублей.

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GammiPluh

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А ты хотел в Словакию свалить? Поэтому так злишься, не фортануло?)