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Как изменятся социальные выплаты в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Ряд социальных пособий и выплат вырастут в 2025 году. Кто может рассчитывать на прибавку в доходам?
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

В 2025 году вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Работник на полную ставку не может получать зарплату менее этой суммы. С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 рублей.

Вырастет и прожиточный минимум — сумма, которой рядовому россиянину должно хватить на базовые покупки и платежи в течение месяца. Есть единый размер прожиточного минимума на душу населения, а также отдельные показатели для трудоспособных людей, детей и пенсионеров. В 2025 году прожиточный минимум составит:

  • на душу населения — 17 733 рубля;
  • для трудоспособного населения — 19 329 рублей;
  • для детей — 17 201 рубль;
  • для пенсионеров — 15 250 рублей.

Детские пособия

С 1 января 2025 года на 14,8% увеличился размер единого пособия для семей с детьми. Размер универсального пособия привязан к прожиточному минимуму, а также зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50,75 или 100% прожиточного минимума в регионе, в котором она проживает. Средний размер выплат — около 17 тысяч рублей, подсчитал портал «Спроси. Дом.ру».

С 1 февраля 2025 проиндексируют материнский капитал. Суммы составят:

  • на первого ребенка — 676 тысяч рублей;
  • на второго и последующих детей — 894 тысяч рублей, если до этого не получали сертификат, или 217 тысяч рублей, если ранее семья получила выплату на первенца.

Также увеличится размер выплат:

  • единовременная выплата при рождении ребенка — 26 400 рублей;
  • максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих женщин — 68 995 рублей;
  • максимальное пособие по беременности и родам — 794 355 рублей (одноплодная беременность, неосложненные роды).

Пенсии

Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 7,3%. Средний размер страховой пенсии в России в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.

В середине января, после того как Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. Таким образом, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

Прибавку вместе со всеми и в январе, и в феврале получат и работающие пенсионеры. Правительство возобновило индексацию их выплат.

С 1 апреля проиндексируют и социальные пенсии. Они вырастут на 14,75%. В среднем по России выплаты составят 15,4 тысячи рублей. Исключение — дети с инвалидностью. Их социальная пенсия вырастет на 2,7 тысячи рублей, до более чем 21 тысячи рублей.

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