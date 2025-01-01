Госпошлины за развод, смену имени и другие изменения в свидетельствах ЗАГС, а также регистрацию права собственности на недвижимость выросли с 1 января 2025 года.

Развод

С 1 января за расторжение брака каждый супруг заплатит пошлину 5 тысяч рублей вместо 650 рублей

Не изменится плата за расторжение брака по желанию одного из супругов, если другой признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет. В этих случаях надо заплатить 350 рублей.

Документы в ЗАГСе

За регистрацию перемены имени, отчества или фамилии госпошлина также увеличится — с 1,6 тысячи до 5 тысяч рублей.

Изменение и исправление свидетельств органов ЗАГС будет стоить 700 рублей (было 650 рублей). Таким изменением может быть, например, внесение сведений об отце в свидетельство о рождении.

Госпошлина за изготовление дубликата свидетельства о рождении, браке, разводе или смерти вырастет с 350 до 500 рублей.

Получение справки из архивов ЗАГСа будет стоить 350 рублей вместо 200 рублей. Архивные документы могут понадобиться для получения информации о предках и подтверждения происхождения для репатриации.

Регистрация сделок с недвижимостью

С 1 января в среднем вдвое увеличатся госпошлины, которые граждане должны уплачивать при сделках с недвижимостью: за регистрацию прав, обременений и прочего. Размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта:

если кадастровая стоимость не определена или не превышает 20 миллионов рублей — 4 тысячи рублей;

если кадастровая стоимость больше 20 миллионов рублей— 0,02% от кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей.

Пошлина за регистрацию права собственности гражданина на земельный участок вырастет с 350 до 700 рублей. Изменение касается земли для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража или дома.

Выписка ЕГРН

Росреестр вдвое увеличил размеры платы за получение выписок из единого госреестра недвижимости.

Для физлиц, включая ИП, бумажная выписка об объекте недвижимости будет стоить 1740 рублей вместо 870 рублей. Электронная выписка обойдется в 700 рублей вместо 350 рублей.