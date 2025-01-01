НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Развод и недвижимость: как выросли госпошлины

Источник:
Sibnet.ru
581 0
Госпошлины за развод, смену имени и другие изменения в свидетельствах ЗАГС, а также регистрацию права собственности на недвижимость выросли с 1 января 2025 года.

Развод

С 1 января за расторжение брака каждый супруг заплатит пошлину 5 тысяч рублей вместо 650 рублей

Не изменится плата за расторжение брака по желанию одного из супругов, если другой признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет. В этих случаях надо заплатить 350 рублей.

Документы в ЗАГСе

За регистрацию перемены имени, отчества или фамилии госпошлина также увеличится — с 1,6 тысячи до 5 тысяч рублей.

Изменение и исправление свидетельств органов ЗАГС будет стоить 700 рублей (было 650 рублей). Таким изменением может быть, например, внесение сведений об отце в свидетельство о рождении.

Госпошлина за изготовление дубликата свидетельства о рождении, браке, разводе или смерти вырастет с 350 до 500 рублей.

Получение справки из архивов ЗАГСа будет стоить 350 рублей вместо 200 рублей. Архивные документы могут понадобиться для получения информации о предках и подтверждения происхождения для репатриации.

Регистрация сделок с недвижимостью

С 1 января в среднем вдвое увеличатся госпошлины, которые граждане должны уплачивать при сделках с недвижимостью: за регистрацию прав, обременений и прочего. Размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта:

  • если кадастровая стоимость не определена или не превышает 20 миллионов рублей — 4 тысячи рублей;
  • если кадастровая стоимость больше 20 миллионов рублей— 0,02% от кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей.

Пошлина за регистрацию права собственности гражданина на земельный участок вырастет с 350 до 700 рублей. Изменение касается земли для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража или дома.

Выписка ЕГРН

Росреестр вдвое увеличил размеры платы за получение выписок из единого госреестра недвижимости.

Для физлиц, включая ИП, бумажная выписка об объекте недвижимости будет стоить 1740 рублей вместо 870 рублей. Электронная выписка обойдется в 700 рублей вместо 350 рублей.

Еще по теме
Налоги, штрафы, запреты: что изменилось с 1 января
Фейерверки запретили в Красноярском крае
Введена уголовная ответственность за продажу вейпов детям
Звонки через интернет запретили
смотреть все
Жизнь #Законы #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
По каким правилам разыграют «Новогодний миллиард»
Честная игра или развод: что разыграют в «Новогоднем миллиарде»
Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия прекратила поставки газа в Европу
Путин поздравил россиян с Новым годом
Минобороны назвало цели новогоднего удара по Украине
Рассекречены подробности сообщения Ельцина об отставке
Мультимедиа
Горнолыжки Шерегеша и Манжерока. ИНФОГРАФИКА
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

pepelmetal

Какая олимпиада - такие и медали

Game Rock

Если бы ты сейчас сидел не в удобном кресле попивая пивасик а в блиндаже на передовой то думаю новость...

Maniac.

Правильно! Полностью с пресс службой соглоасен. Надо ещё музыку включить. Добивать компанию, так с песней....

pepelmetal

Тем временем страна с "адекватным руководством" - в декабре парламент отстранил от власти президента....