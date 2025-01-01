Штрафы за нарушение ПДД значительно выросли

Штрафы за нарушение правил дорожного движения выросли с 1 января 2025 года. Минимальный теперь будет 750 рублей.
Поднятие штрафов коснулось 40 самых частых нарушений:
- превышение скорости (750–7,5 тысячи рублей),
- проезд на красный свет (1,125–1,5 тысячи рублей)
- нарушение дорожных знаков и разметки (750–2,25 тысячи рублей),
- нарушение правил парковки (2,25 тысячи рублей),
- выезд на встречку (7,5 тысячи рублей),
- непристегнутый ремень безопасности (1,5 тысяч рублей)
- «пьяное» вождение (45 тысяч рублей).
«Реальный рост будет не в полтора раза, а в 2,25 раза», — подсчитал автоэксперт Александр Шумский.
С 1 января 2025 года скидка уменьшилась вдвое — с 50% до 25%. То есть придется платить 75% от штрафа.
Например, за самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20-40 километров в час — размер штрафа со скидкой будет 562,5 рубля вместо 250.