Штрафы за нарушение ПДД значительно выросли

Штрафы за нарушение правил дорожного движения выросли с 1 января 2025 года. Минимальный теперь будет 750 рублей.

Поднятие штрафов коснулось 40 самых частых нарушений:

превышение скорости (750–7,5 тысячи рублей),

проезд на красный свет (1,125–1,5 тысячи рублей)

нарушение дорожных знаков и разметки (750–2,25 тысячи рублей),

нарушение правил парковки (2,25 тысячи рублей),

выезд на встречку (7,5 тысячи рублей),

непристегнутый ремень безопасности (1,5 тысяч рублей)

«пьяное» вождение (45 тысяч рублей).



«Реальный рост будет не в полтора раза, а в 2,25 раза», — подсчитал автоэксперт Александр Шумский.

С 1 января 2025 года скидка уменьшилась вдвое — с 50% до 25%. То есть придется платить 75% от штрафа.

Например, за самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20-40 километров в час — размер штрафа со скидкой будет 562,5 рубля вместо 250.