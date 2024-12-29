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Пенсии в феврале дополнительно увеличат по фактической инфляции

Источник:
ТАСС
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Страховые пенсии с 1 января 2025 года как для неработающих, так и для работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%, при этом в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Согласно макропрогнозу, опубликованному Минэкономразвития в сентябре текущего года в период подготовки федерального бюджета, прогноз по инфляции в России в 2024 году скорректирован с ранее ожидаемых 5,1% до 7,3%. По прогнозу Банка России годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8 - 8,5%.

«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — сказал ТАСС Котяков.  

По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. «На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства — после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», — пояснил Котяков.

Таким образом, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, уточнил министр. По его словам, дополнительная индексация пенсий затронет порядка 37 миллионов человек.
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