Пенсии в феврале дополнительно увеличат по фактической инфляции

Страховые пенсии с 1 января 2025 года как для неработающих, так и для работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%, при этом в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Согласно макропрогнозу, опубликованному Минэкономразвития в
сентябре текущего года в период подготовки федерального бюджета, прогноз по
инфляции в России в 2024 году скорректирован с ранее ожидаемых 5,1% до 7,3%. По
прогнозу Банка России годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%
и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8 - 8,5%.
«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа
января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете.
При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по
уровню фактической инфляции», — сказал ТАСС Котяков.
По предварительным данным, годовая инфляция складывается на
несколько более высоком уровне. «На этот случай законодательством предусмотрены
специальные полномочия правительства — после того, как в середине января
Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о
дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», — пояснил Котяков.