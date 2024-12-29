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Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за одежды

Источник:
«Коммерсантъ»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров после скандала с шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов на ЧМ предложил "за дресс-код отовсюду гнать" и Владимира Зеленского.

Карлсена во время чемпионата мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке, оштрафовали за нарушение дресс-кода, затем его сняли с девятого раунда чемпионата по рапиду за отказ переодеть джинсы. В ответ на это шахматист отказался участвовать в чемпионате мира по блицу.

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение... Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило, — приводит издание «Коммерсантъ» слова Лаврова.

Зеленский неоднократно нарушал дресс-код, появляясь на официальных мероприятиях в одежде, стилизованной под военную форму.

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Политика #Мир
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