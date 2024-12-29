Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед

Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», 28 декабря впервые после травмы ноги принял участие в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в Торонто.

«Это было тяжело, но спасибо моей семье за поддержку. Команда отлично справилась без меня. Они сейчас играют хорошо, так что я не знаю, как сейчас буду выступать. Тренировки — это одно, а в играх другая скорость, другая интенсивность, поэтому нужно просто быть умным и играть правильно», — приводит «Р-Спорт» слова Овечкина.

Россиянин получил травму в третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед.

Позднее агент хоккеиста Глеб Чистяков заявил, что спортсмен чувствует себя нормально, но пропустит от четырех до шести недель из-за перелома левой малоберцовой кости.