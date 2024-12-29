Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед

Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за
хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», 28 декабря впервые после травмы ноги
принял участие в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который
состоялся в Торонто.
«Это было тяжело, но спасибо моей семье за поддержку.
Команда отлично справилась без меня. Они сейчас играют хорошо, так что я не
знаю, как сейчас буду выступать. Тренировки — это одно, а в играх другая
скорость, другая интенсивность, поэтому нужно просто быть умным и играть
правильно», — приводит «Р-Спорт» слова Овечкина.
Россиянин получил травму в третьем периоде матча против
«Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды
соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед.
Позднее агент хоккеиста Глеб Чистяков заявил, что спортсмен
чувствует себя нормально, но пропустит от четырех до шести недель из-за
перелома левой малоберцовой кости.