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Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед

Источник:
«Р-Спорт»
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Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», 28 декабря впервые после травмы ноги принял участие в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в Торонто.

«Это было тяжело, но спасибо моей семье за поддержку. Команда отлично справилась без меня. Они сейчас играют хорошо, так что я не знаю, как сейчас буду выступать. Тренировки — это одно, а в играх другая скорость, другая интенсивность, поэтому нужно просто быть умным и играть правильно», — приводит «Р-Спорт» слова Овечкина.

Россиянин получил травму в третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед.

Позднее агент хоккеиста Глеб Чистяков заявил, что спортсмен чувствует себя нормально, но пропустит от четырех до шести недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

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Спорт #Хоккей
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