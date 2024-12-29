Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился в Южной Корее. ВИДЕО

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в южнокорейском аэропорту Муан, сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла около 9.07 утра (3.07 мск). Самолет, следовавший рейсом из Бангкока в Муан, выкатился за полосу, врезался в ограждение и взорвался.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но не смог сбросить скорость.

Пожарные сообщили о гибели почти всех находившихся на борту людей. Чудом спаслись только два человека, сообщает агентство Yonhap. Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.