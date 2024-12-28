Овечкин проведет первый матч после травмы

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто», сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети X.

Таким образом, капитан «столичных» вернется на лед после полученной в ночь на 19 ноября травмы. Тогда Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Сообщалось, что хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Уже 2 декабря россиянин вернулся на лед, через два дня провел тренировку в полной амуниции, а 14 декабря он потренировался вместе с командой. К настоящему времени Овечкин пропустил 16 игр.

Нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб.