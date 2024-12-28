НАВЕРХ

Овечкин проведет первый матч после травмы

Источник:
Sibnet.ru
159 0

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто», сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети X.

Таким образом, капитан «столичных» вернется на лед после полученной в ночь на 19 ноября травмы. Тогда Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Сообщалось, что хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Уже 2 декабря россиянин вернулся на лед, через два дня провел тренировку в полной амуниции, а 14 декабря он потренировался вместе с командой. К настоящему времени Овечкин пропустил 16 игр.

Нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб.

Еще по теме
Капризов потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ
Овечкин провел новую тренировку на льду после перелома ноги
Российский вратарь подписал рекордный контракт
Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на чемпионство
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Российские парашютисты прыгнули из стратосферы. ВИДЕО
29.11.2024 21:25
Усэйн Болт
Какую максимальную скорость может развить человек
24.11.2024 17:38
Конор Макгрегор
Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»
24.11.2024 12:15
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
Звонки через интернет запретили
Маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров
Введена уголовная ответственность за продажу вейпов детям
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

за копейки статью с пола подобрала, 22 года, а ума нет

senik

Скорее всего «сквозняк в крыше». Не может нормальный человек, сознавая, что на всех заправках видеонаблюдение,...

Uynachalnica

"Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем...

corrector

Была у меня книжка этого Нострадамуса - старая - из 90 хх, ничего там такого нигде не сказано,...