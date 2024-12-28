Подсчитан средний размер социальной пенсии в России

Средний размер социальный пенсии в России к концу 2024 года достиг почти 13,5 тысячи рублей, страховой пенсии по старости — почти 22,5 тысячи рублей, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По данным Росстата на 1 октября, средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, неработающих — 13,77 тысячи рублей.

Размер страховой пенсии по старости работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, неработающих — 23,41 тысячи рублей.

С 1 января страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,3%. Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% в связи с ростом прожиточного минимума. Индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля.