Космический мусор грозит Земле катастрофой

Увеличение космического мусора на земной орбите грозит глобальной катастрофой, предупредил профессор Аризонского университета Вишну Редди.

«Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растет в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас», — цитирует исследователя телекомпания CNN.

Ученые опасаются так называемого синдрома Кесслера, при котором столкновение космических объектов породит множество осколков. Они ударятся о другие орбитальные объекты и вызовут эффект домино. В конечном счете орбита станет полностью непригодной для спутников.

Неконтролируемое развитие синдрома Кесслера может привести к тому, что полеты в космос для человечества станут невозможными. Самым опасным местом считается геостационарная орбита, откуда обломки крайне тяжело удалить.

В настоящее время на орбите отслеживается около 47 тысяч крупных обломков старых спутников и ракет. При этом миллионы более мелких фрагментов остаются невидимыми. Однако даже они способны пробить металл из-за накопленной кинетической энергии.