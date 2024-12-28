Нейросеть научилась предсказывать дату смерти человека

Международный коллектив исследователей из США, Дании и Швейцарии разработал нейросеть, способную предсказывать дату смерти человека.

Нейросеть life2vec может делать вывод о продолжительности жизни человека с точностью порядка 80%, говорится в статье разработчиков, опубликованной журналом Nature Computational Science.

Искусственный интеллект анализирует образ жизни и состояние здоровья человек, используя множество данных. Для обучения модели исследователи использовали около 6 миллионов параметров.

По оценке ученых, нейросеть после загрузки соответствующих данных сможет выявить примерную дату смерти любого человека. При этом разработчики подчеркивают, что life2vec недоступна для широкой публики.