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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны завершило осенний призыв

Источник:
Sibnet.ru
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Осенний призыв на военную службу завершен, в вооруженные силы направлено 133 тысячи человек, сообщает Минобороны России.

Призывные комиссии начали свою работу 1 октября на всей территории страны, а отправка призывников началась 15 октября. Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот.

«Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей», — говорится в сообщении.

Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом· состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

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