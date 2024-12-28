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Маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейсы с 1 сентября 2026 года начнут подтверждать качество товаров, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Опубликованный на официальном портале правовой информации документ вносит поправки к закону «О защите прав потребителей» и устанавливает новые требования к маркетплейсам. Закон призван защитить россиян от приобретения контрафакта.

Новые нормы обязывают интернет-магазины размещать на странице товара ссылки на сертификаты качества продукции. Сейчас покупатели вынуждены сами искать информацию в государственном реестре.

Если продаваемый в интернете товар не подлежит обязательной сертификации, то агрегатор обязан предоставить продавцам возможность разместить информацию, подтверждающую качество товара.

Порядок не распространяется на бывшие в употреблении вещи и договоры купли-продажи, заключаемые на территории торгового объекта.

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Экономика #Торговля
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