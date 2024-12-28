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Введена уголовная ответственность за продажу вейпов детям

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Новые нормы включаются в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ, которая посвящена неоднократной продаже детям алкогольной продукции. Наказание теперь распространяется на повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов.

Речь идет о штрафе в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительных работах на срок до одного года с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Под неоднократной розничной продажей несовершеннолетнему понимается розничная продажа лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия.

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