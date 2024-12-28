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Назван лучший ультрабюджетный смартфон

Источник:
«Палач»
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Realme Note 50
Realme Note 50
Фото: © Realme

Назван лучший бюджетный смартфон 2024 года стоимостью до 10 тысяч рублей по версии тематического портала «Палач».

Им стал Realme Note 50, который при цене от 5,6 тысячи рублей предлагает 6,74-дюймовый экран с HD-разрешением и частотой 90 Гц. Производительной основой смартфона выступает процессор Unisoc Tiger T612.

Realme Note 50 выделяется емким аккумулятором 5000 мАч, защитой от пыли и брызг по стандарту IP54, выделенным слотом для карт памяти microSD, а также классическим разъемом для наушников.

В тройку лидеров рейтинга также попал Infinix Hot 30 с чипом MediaTek Helio G88, который оснащается 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD, частотой 90 Гц. Стоимость устройства составляет порядка 10 тысяч.

Замыкает топ-3 Poco M5s — за 9 тысяч рублей пользователь получает 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, чип Helio G95, а также блок из четырех камер. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

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