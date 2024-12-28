Назван лучший бюджетный смартфон 2024 года стоимостью до 10 тысяч рублей по версии тематического портала «Палач».

Им стал Realme Note 50, который при цене от 5,6 тысячи рублей предлагает 6,74-дюймовый экран с HD-разрешением и частотой 90 Гц. Производительной основой смартфона выступает процессор Unisoc Tiger T612.

Realme Note 50 выделяется емким аккумулятором 5000 мАч, защитой от пыли и брызг по стандарту IP54, выделенным слотом для карт памяти microSD, а также классическим разъемом для наушников.

В тройку лидеров рейтинга также попал Infinix Hot 30 с чипом MediaTek Helio G88, который оснащается 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD, частотой 90 Гц. Стоимость устройства составляет порядка 10 тысяч.

Замыкает топ-3 Poco M5s — за 9 тысяч рублей пользователь получает 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, чип Helio G95, а также блок из четырех камер. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.