Путин ужесточил ответственность за вооруженный мятеж

Ответственность за организацию вооруженного мятежа ужесточается в России, нижняя планка за такое деяние составит от 15 до 20 лет лишения свободы, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее за организацию вооруженного мятежа или за активное участие в нем предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20.

Теперь же за указанное деяние срок лишения свободы составит от 15 до 20 лет, а в случае, если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей либо пожизненное лишение свободы, говорится в законе.

Также закон ужесточает ряд других норм, среди них — запрет на условно-досрочное освобождение (УДО) для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж.

Кроме того, в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья. По ней наказание предусматривается для иностранных граждан, которые оказывают помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Указанные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Поправки внесены и в статью о государственной измене. К госизмене относится переход гражданина РФ на сторону противника. Переходом на сторону противника будет считаться добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ. Максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы.