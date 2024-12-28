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Две новые канатные дороги открылись на курорте «Манжерок»

Источник:
Sibnet.ru
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Канатная дорога на ГК «Манжерок»
Фото: © пресс-служба ГК «Манжерок»

Кресельные канатные дороги «Ледник» и «София» открылись в «Манжероке», они позволили увеличить протяженность горнолыжных трасс до 50 километров, сообщила пресс-служба курорта.

«Сегодня на курорте "Манжерок" функционируют 5 канатных дорог. Открытие новых дорог разгрузило существующие, так что теперь добраться до вершин стало намного проще и, безусловно, комфортнее кататься», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Кресельная шестиместная канатная дорога «Ледник» поднимает на высоту 595 метров. Подъем длится чуть больше четырех минут.

Канатная дорога будет работать не только зимой, но и летом, поэтому все кресла кресла оснащены креплениями не только для лыж и сноубордов, но и для велосипедов.

Достоинство подъемника в том, что он меньше подвержен влиянию ветра, а это значит, что гостей ждет больше дней катания круглый год.

С «Ледника» можно скатиться по трассам «Белка», «Фиалка» и «Широкая».

«Ледник» доставит гостей к другому подъемнику — «София». Эта новая шестиместная канатная дорога, протяженностью около двух километров, поднимет на высоту 1 150 метров.

На данный момент для лыжников и сноубордистов открыта трасса «Грива», по которой можно попасть в сектор канатной дороги «Восход» и прилегающие трассы. Далее можно выбрать спуск к нижней станции канатной дороги «Чуйский тракт» по трассе «Катунь» или канатной дороги «Ледник» по трассе «Белка».

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